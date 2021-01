Die Bund-Länder-Beratung zur Corona-Krise wird auf Dienstag vorgezogen. Hintergrund ist die Diskussion über mögliche Verschärfungen von Corona-Beschränkungen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz wird anders als in Thüringen nicht verschoben. „Die Situation in Thüringen unterscheidet sich grundlegend von der Ausgangslage in Rheinland-Pfalz", teilte das Innenministerium in Mainz am Freitag auf Anfrage mit.

Die Zufahrt zum Donnersberg bleibt auch an diesem Wochenende tagsüber gesperrt. An den vergangenen Wochenenden gab es einen regelrechten Ansturm auf den höchsten Berg der Pfalz.

Tempo 40 auf der A650: Pendler müssen auf der A650 in Fahrtrichtung Ludwigshafen bei Ruchheim mit großen Einschränkungen und Staus rechnen.

Teilsperrungen auf der B10: Auch hier müssen sich Pendler in der kommenden Woche auf längere Fahrtzeiten einstellen – in diesem Fall wegen Forstarbeiten. Die Sperrungen finden in drei Abschnitten statt.

Kein AfD-Wahlstudio im Landtag: Die rheinland-pfälzische AfD-Fraktion hat Ärger mit Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD). Sie hat im Keller des Mainzer Abgeordnetenhauses ein Studio eingerichtet, das die Landespartei für den Wahlkampf nutzt. Warum das keine Frage des Geldes ist.

Die Saarbrücker Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen einen 29-jährigen Krankenpfleger. Ohne medizinischen Grund soll er Klinikpatienten Herz-/Kreislaufmedikamente verabreicht und den Tod der Patienten billigend in Kauf genommen haben.

FCK: Vor dem Spiel gegen SC Verl am Samstag bekräftigt Linksverteidiger Adam Hlousek seine Treue zum 1. FC Kaiserslautern.

Wetter: Dauerfrost, Schnee und kalte Temperaturen: Das Wochenende in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird winterlich.