Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Sommer kehrte Adam Hlousek zum 1. FC Kaiserslautern zurück. Der 32-jährige Linksverteidiger ist eine wichtige Stütze beim Drittligisten. Trotz der sportlich schwierigen Situation fühlt sich der Tscheche wohl in der Pfalz. Mit seinem Team will er am Samstag die schwere Auswärtsaufgabe beim SC Verl meistern – und gibt im Vorfeld ein Treuebekenntnis ab.

Adam Hlousek ist kein Mensch vieler und lauter Worte. Er spricht ruhig, bedächtig. So handelt er auch auf dem Platz. Bei dem 32-Jährigen weiß man, was man hat. Fehler sind