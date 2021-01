In der nächsten Woche müssen sich Pendler mal wieder auf längere Fahrtzeiten auf der B10 einstellen. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Kaiserslautern beseitigt rund um Wilgartswiesen verkehrsgefährdenden Bäume am Straßenrand. Zudem werden die umliegenden Waldbestände durchforstet. Ziel ist die Förderung von vitalen und verkehrssicheren Bäumen.

Während der Arbeiten ist eine teilweise Sperrung des B10 notwendig. Der LBM geht in drei Abschnitten vor. Wenn das Wetter mitspielt, beginnen am Montag die Gehölzarbeiten an einer 500 Meter langen Strecke südlich von Wilgartswiesen.

Dafür wird die Fahrspur Richtung Pirmasens voll gesperrt. Der Verkehr wird über die K56 durch Wilgartswiesen umgeleitet. Danach sind der zweite und dritte Abschnitt im Bereich der Anschlussstelle Hermersbergerhof dran. Dafür wird eine der drei Fahrspuren gesperrt, einstreifig kann der Verkehr aber noch in beide Richtungen fließen.

Der LBM rechnet damit, dass die Arbeiten in einer Woche erledigt sind.