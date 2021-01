Die Zufahrt zum Donnersberg bleibt auch an diesem Wochenende samstags und sonntags von 9.30 bis 18 Uhr gesperrt. Das hat die Kreisverwaltung am Freitagnachmittag mitgeteilt.

Polizei und Ordnungsbehörden haben demnach auch verstärkt Kontrollen angekündigt, Ordnungswidrigkeiten werden geahndet. Die Kreisverwaltung verweist außerdem auf die geltenden Corona-Schutzmaßnahmen. Demnach ist der Aufenthalt im öffentlichen Raum nur mit Angehörigen des eigenen Hausstandes sowie einer weiteren Person gestattet. Der Konsum von Alkohol in der Öffentlichkeit ist untersagt, dies gilt auch für Glühwein in der Thermoskanne. Besucher, die den Donnersberg zu Fuß erklimmen wollen, sollen beachten, dass die schmalen und steilen Waldwege und -pfade mittlerweile vereist und sehr glatt sind. Erhöhte Vorsicht ist geboten. Mit Schneebruch sei zu rechnen, so die Kreisverwaltung.