Nach monatelanger Corona-Pause wollen die Klimaschutzaktivisten der Schulstreikbewegung Fridays for Future an diesem Freitag wieder weltweit demonstriert. Auch Greta Thunberg geht erneut auf die Straße. Aktionen in Rheinland-Pfalz unter dem Motto „Kein Grad weiter“ sind unter anderem in Mainz, Bad Kreuznach, Koblenz, Trier, Idar-Oberstein und Worms geplant. Bundesweit sind Hunderte Demos geplant. Zuletzt hatten am 17. Januar nach Polizeiangaben rund 9000 Menschen in Mainz für entschiedenere Schritte im Kampf gegen die globale Erwärmung demonstriert. Dann folgte eine lange Pause, auch weil die Corona-Pandemie kam.

So wird in der Pfalz demonstriert

Aktionen in der Pfalz sind unter anderem geplant in Kaiserslauternab 17.30 Uhr am Messplatz, in Neustadtab 14 Uhr auf dem Marktplatz, in Speyerab 18 Uhr auf dem Domplatz und in Grünstadtab 16 Uhr auf dem Luitpoldplatz. Klimastreik-Engagierte aus Ludwigshafen werden sich der Demo in Mannheim anschließen, die um 17 Uhr im Ehrenhof am Schloss. Früher als anderswo beginnt die Demonstration in Frankenthal. Hier wird bereits ab 11.30 Uhr am Speyerer Tor demonstriert. Eine Fahrrad-Demo in Bad Dürkheim beginnt um 15 Uhr am Tennisclub in der Kanalstraße. In der Fußgängerzone von Landau sind am Freitag gleich vier unterschiedliche Demonstrationen angemeldet. Die Fridays-for-Future-Bewegung startet dort ab 12 Uhr auf dem Rathausplatz.