Der Aktionstag „Globaler Klimastreik“ am Freitag, 25. September, steht in Kaiserslautern unter dem Motto „Verkehrswende jetzt: Grün statt Blech“. Die Demonstration startet am späten Nachmittag auf dem Messeplatz. Wie die Organisatoren mitteilen, gehen am Freitag weltweit Menschen auf die Straße, „um ihren Protest über die unzureichenden Maßnahmen angesichts der gegenwärtigen Klimakrise kundzutun“.

In Kaiserslautern startet unter dem Motto „Verkehrswende jetzt: Grün statt Blech!“ die Demonstration um 17.30 Uhr am Messeplatz und endet in der Stadtmitte rund um den Fackelbrunnen. Fridays For Future trete gemeinsam mit der Bürgerinitiative „Stadt für Alle“ und „Critical Mass: Lautrer Spazierfahrt“ für die Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmer ein. Der vorherrschende Vorrang des Autoverkehrs sei aus der Zeit gefallen – und „überall auf der Welt zeigen Städte, wie es anders geht“. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass bei einer Teilnahme die Corona-Verordnung einzuhalten ist – unter anderem sind 1,5 Meter Abstand zu Menschen aus anderen Haushalten zu halten und das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung Pflicht.