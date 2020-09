In der Landauer Fußgängerzone sorgen am Freitag gleich vier Demonstrationen für Betrieb. Ab 12 Uhr will die Fridays-for-future-Bewegung auf dem Rathausplatz mit ihrer Demonstration beginnen. Wie die Stadt mitteilt, werden rund 200 Teilnehmer erwartet. Die Klimaschützer wollen durch die Stadt zum Heinrich-Heine-Platz ziehen, die Kundgebung soll dort um 15 Uhr enden.

Um 16 Uhr beginnt die nächste Mahnwache unter dem Titel „Bürger gegen Altersarmut“ mit 20 angemeldeten Teilnehmern, teilt die Stadt mit. Sie soll um 18 Uhr enden.

Ebenfalls um 16 Uhr startet auf dem Stiftsplatz eine Versammlung für „Frieden, Freiheit und Grundrechte“. Die 50 angemeldeten Demonstrierenden wollen durch die Fußgängerzone ziehen, die Versammlung soll gegen 18 Uhr auf dem Stiftsplatz enden.

Komplettiert wird der Demo-Freitag durch die Mahnwache der Initiative von Coloured Rain. Die jungen Leute campieren seit dem 10. September auf dem Rathausplatz, um für die Aufnahme von Geflüchteten aus dem niedergebrannten Lager Moria auf der griechischen Insel Lesbos zu werben.