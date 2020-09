Monatelang haben sie wegen Corona pausiert – am Freitag, 25. September, geht die Bewegung „Fridays for Future“ weltweit wieder auf die Straße. Auch in Mannheim, und zwar zu Fuß und auf dem Fahrrad. Die Kirchen in der Stadt machen auf besondere Art und Weise mit.

Mit 300 bis 500 Teilnehmern pro Demonstration rechne man bei der Mannheimer „Fridays for Future“-Bewegung, wie Caroline Schmahl sagt. Die 17-jährige Schülerin ist Teil des Organisationsteams. Um 17 Uhr starten gleichzeitig eine Fahrraddemonstration im Ehrenhof am Schloss und eine Laufdemo vor dem Hauptbahnhof. Beide sind auf unterschiedlichen Routen unterwegs, um auf die Klimakrise und Forderungen zum Klimaschutz aufmerksam zu machen. Alle Teilnehmer treffen sich anschließend laut Schmahl am Alten Messplatz zu einer gemeinsamen Abschlusskundgebung.

Coronabedingt gab es für das Organisationsteam einiges zu beachten. Bei beiden Demos gelte die Maskenpflicht. „Die Lauf-Gruppe teilen wir durch Transparente in Abschnitte“, sagt Caroline Schmahl. Anmelden müssen sich die Teilnehmer aber nicht, sondern sie können einfach vorbeikommen.

Auch Ludwigshafener dabei

Die Veranstaltung richtet sich nicht nur an Schüler, sondern an alle, die dabei sein wollen, betont Schmahl. Deshalb habe man auch auf eine spätere Uhrzeit gesetzt, als es noch bei den ersten Demos der Fall war. Auch die Klimastreik-Engagierten aus Ludwigshafen werden in Mannheim mitlaufen. Eine eigene Veranstaltung in Ludwigshafen gibt es dieses Mal nicht.

Die Stadt Mannheim weist darauf hin, dass durch die Veranstaltung zwischen 17 und 20.30 Uhr mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen ist. Die Fahrraddemo verläuft über Friedrichsplatz und Augustaanlage und die Friedrich-Ebert-Brücke zum Messplatz. Die Fußgänger sind über die Fressgasse und Kurpfalzbrücke unterwegs.

„Schon längst ist es für das Klima fünf vor zwölf“, schreiben die Evangelische und die Katholische Kirche Mannheim in einer gemeinsamen Mitteilung. Deshalb werden um 11.55 Uhr die Glocken in zehn Kirchen in der Stadt läuten. Außerdem sind Gebete und Andachten angekündigt. Mit dabei ist unter anderem die Christuskirche in der Oststadt. Es soll „ein akustisches Zeichen für die Bewahrung der Schöpfung“ gesetzt werden, heißt es von den Kirchen.