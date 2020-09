Zur Beteiligung an einem „globalen Klimastreik“ ruft die Bewegung Fridays for Future für kommenden Freitag, 25. September, auf. In Frankenthal beginnt eine von den örtlichen Aktiven der Bewegung organisierte Demonstration um 11.30 Uhr am Speyerer Tor. Unter dem Motto „Kein Grad weiter“ wollen sie nach eigener Aussage „ein starkes Zeichen für Klimagerechtigkeit setzen“. Im Mittelpunkt steht dabei das Thema Energiewende, also die Umstellung auf klimaschonendere Formen der Energieerzeugung.

„Ein Jahr nach unserem größten Klimastreik und ein Jahr vor der Bundestagswahl ist es im Angesicht der jetzigen Katastrophen und des Nichteinhaltens des Pariser Klimaabkommens (auch durch unsere Bundesregierung) mehr denn je notwendig zu handeln“, erklärt dazu Smilla Friedel, eine Delegierte der Frankenthaler Gruppe.

Der Demonstrationszug führt nach Angaben der Stadtverwaltung Frankenthal ab 11.45 Uhr über die Route Speyerer Straße – Schlossergasse – Bahnhofstraße – Glockengasse – Synagogengasse – Schnurgasse – Wormser Straße – August-Bebel-Straße – Elisabethstraße zur Willy-Brandt-Anlage (Kornmarkt). Straßen und Einmündungen entlang der Route müssen zeitweise voll gesperrt werden. Kundgebungen sind in der Bahnhofstraße (außerhalb des Wochenmarkts), in der Wormser Straße (Höhe Bäckerei Schall) und auf dem Kornmarkt geplant. Voraussichtlich gegen 13.30 Uhr soll die Demonstration enden.

Die Organisatoren haben nach eigenen Angaben mit den Behörden ein Hygienekonzept erarbeitet, nach dem unter Wahrung der Abstandsregeln und mit Mund-Nasen-Schutz demonstriert werden soll.