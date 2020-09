Die Ortsgruppe Grünstadt von Fridays for Future organisiert für den 25. September um 16 Uhr eine Kundgebung auf dem Luitpoldplatz. Mareike Bruhns von der FFF-Ortsgruppe berichtet von einer Demo, die nach den Bedingungen der neuen Zeit stattfindet – corona-konform und mit viel Abstand: „Momentan planen wir pro teilnehmender Person einen halben bis einen ganzen Parkplatz, dass der Abstand groß genug ist.“ Es empfehle sich, einen Hocker oder einen Klappstuhl mitzubringen. „Plakate sind außerdem ausdrücklich erwünscht, auch wenn wir so viel Abstand haben“, so Bruhns. Bei der Demo gelte die Maskenpflicht. Menschen, die Corona-Symptome haben, sollten zu Hause bleiben. „Wir behalten uns vor, die Veranstaltung kurzfristig abzusagen, sollten die Fallzahlen im Kreis zu stark ansteigen. Natürlich hoffen wir, dass dies nicht nötig sein wird“, teilt Bruns mit. Für den 25. September sind nicht nur in Grünstadt, sondern in ganz Deutschland Klima-Demos geplant. Die Aktiven wollen auf die Klimakrise aufmerksam. Sie fordern, dass der Kohleausstieg beschleunigt und eine ökologische Wende eingeleitet wird. Die erste Demo im Leiningerland fand im September 2019 statt. Es kamen rund 500 Menschen. Eine weitere Demo war im November, sie wurde damals von der neugegründeten Ortsgruppe von Fridays for Future organisiert.