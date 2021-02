[Aktualisiert 16.43 Uhr] Am Montagabend und in der Nacht auf Dienstag kam es vor allem im Bereich der Vorderpfalz und Südpfalz zu witterungsbedingten Unfällen. Das Polizeipräsidium Rheinpfalz meldet am Morgen 106 Unfälle in seinem Zuständigkeitsbereich. Bei diesen seien drei Personen leicht verletzt worden, den Sachschaden schätzt die Polizei auf 200.000 Euro.

Im Stadtgebiet Ludwigshafen haben sich demnach allein 27 Verkehrsunfälle ereignet. Im Bereich Speyer hat es am Montag sieben Glätteunfälle nur im Zweitraum von 16.15 Uhr bis 18.40 Uhr gegeben. Die Polizei Germersheim meldete elf Unfälle am Montag. Hier waren Autofahrer teils noch mit Sommerreifen unterwegs. Auch rund um Haßloch hat es acht Unfälle bedingt durch die Wetterverhältnisse gegeben. Weiter acht Unfälle waren in Neustadt zu verzeichnen. Zu glättebedingten Verkehrsunfällen kam es auch im Dienstgebiet der Polizei Bad Dürkheim. Zudem haben sich mutmaßliche Autoposer auf dem Dürkheimer Wurstmarkparkplatz getroffen, um dort umherzudriften.

In der Westpfalz habe es in der Nacht keine Unfallhäufung aufgrund der Witterung gegeben, sagt ein Sprecher des dortigen Polizeipräsidiums. Die Straßen seien am Morgen gut befahrbar. Im Kreis Kusel hat sich eine Fahrerin mit ihrem Auto überschlagen. Ähnliches passierte auch im Donnersbergkreis. Ein weiteres Auto, dass sich mehrfach überschlagen hatte, wurde bei Kaiserslautern gemeldet.

Am Montagnachmittag war eine Frau bei einem Glätteunfall auf der B47 bei Dreisen (Donnersbergkreis) aus dem Auto geschleudert und schwer verletzt worden.

Für den Raum Mannheim, Heidelberg, Rhein-Neckar-Kreis meldet das Polizeipräsidium Mannheim am Dienstagmorgen 39 witterungsbedingte Verkehrsunfälle. Zwei Autos überschlugen sich und landeten auf dem Dach, die Fahrerinnen wurden leicht verletzt. Insgesamt wurden bei den Unfällen sechs Personen leicht verletzt, beim Gros der Unfälle blieb es blieb bei Blechschäden. Der Gesamtschaden wird auf über 220.000 Euro geschätzt.

Bei Mannheim-Rheinau musste die B36 nach zwei Unfällen aufgrund extremer Glätte kurzfristig gesperrt werden. Erst nach mehrfachem Abstreuen der Fahrbahn durch den Räumdienst konnte die Strecke wieder freigegeben werden.

Es bleibt kalt

Die Menschen in der Pfalz müssen sich auch in den kommenden Tagen auf eisig kaltes Winterwetter einstellen. Am Dienstag liegen die Höchsttemperaturen in Rheinland-Pfalz und im Saarland zwischen null und minus acht Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.