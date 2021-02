Acht Unfälle ereigneten sich aufgrund der Wetterverhältnisse rund um das Großdorf am Montag, wie die Polizei Haßloch mitteilt. Dabei gab es keine Verletzten, es blieb bei Blechschäden. Auf rund 40.000 Euro schätzen die Beamten den Totalschaden an den Fahrzeugen, die aufgrund von Schnee und Glatteis teils von der Fahrbahn abgekommen waren. Zweimal stießen Fahrzeuge auf der Bundesstraße 271 an der neuen Tangente zusammen. Auch am Ortsrand des Großdorfes auf der L532 ereignete sich eine Karambolage. Weiterhin musste die Polizei Unfallschäden in der Langgasse, der Bahnhofstraße und im Lachener Weg aufnehmen. Hinzu kamen Einsätze auf der L530 in Richtung Meckenheim sowie auf der Autobahn 65.