Sieben Glätteunfälle alleine am Montag in der Zeit zwischen 16.15 und 18.40 Uhr bilanziert die Polizeiinspektion Speyer für ihren Zuständigkeitsbereich. Gesamtschaden: 39.500 Euro. In Speyer habe ein 22-jähriger Autofahrer in der Siemensstraße auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und einen parkenden Pkw gestreift. In der Spaldinger Straße sei ein VW Golf eines 24-Jährigen in Höhe des Jugendcafés mit einem am Fahrbahnrand stehenden Baum kollidiert. Der 19-jährige Beifahrer habe sich leichte Verletzungen an der Hand zugezogen, das Auto sei abgeschleppt worden. In der Schifferstadter Straße kam es laut Polizei kurz vor dem Kreisverkehr in Richtung Schifferstadt zu einem Auffahrunfall: Der Fahrer eines BMW konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten, als der Kia vor ihm abgebremst wurde.

Umland: K23, K25 und B39

Zwei weitere Unfälle ereigneten sich laut Polizei auf der K23 zwischen Dudenhofen und Schifferstadt. Eine 22-jährige Autofahrerin sei auf gerader Strecke von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Straßenschild gestoßen. Einer 42-Jährigen sei es ähnlich ergangen: Ihr Mercedes sei mit einem Baum kollidiert. „Da die Fahrerin zum Unfallzeitpunkt mit Sommerreifen unterwegs war, erwartet sie nun auch noch ein Ordnungswidrigkeitenverfahren“, so die Polizei.

Zudem sei auf der K25 in Richtung Mechtersheim der Citroen eines 53-Jährigen in eine Brückenschutzplanke gerutscht. Auf der B39 habe ein 45-jähriger Speyerer zwischen Hanhofen und Speyer die Kontrolle über seinen Smart verloren, der mittig auf der Fahrbahn zum Stehen gekommen und von einem Lkw erfasst worden sei. „Glücklicherweise kam es dabei nur zu Blechschaden“, so die Polizei. Sie berichtet von weiteren Problemen auf der B9 zwischen Ludwigshafen und Speyer und rät derzeit zu besonders vorsichtigem und vorausschauendem Fahren.