Eine junge Frau ist am Montagabend bei einem Unfall auf der Bundesstraße zwischen St. Julian und Rathsweiler leicht verletzt worden. Wie die Kuseler Polizei auf Anfrage der RHEINPFALZ mitteilte, war eine 18-Jährige mit ihrem Opel Corsa gegen 19 Uhr in Richtung Altenglan unterwegs – auf dem Beifahrersitz saß eine 17-Jährige. Vor dem Ortseingang Rathsweiler verlor die junge Frau in einer Linkskurve auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über ihr Auto. Der Opel kam von der Straße ab und überschlug sich. Beide Insassen konnten das Auto aus eigener Kraft verlassen. Bei dem Unfall wurde die Fahrerin laut Polizei leicht verletzt, ihre ein Jahr jüngere Beifahrerin kam mit dem Schrecken davon.