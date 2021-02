27 Verkehrsunfälle haben sich laut Polizei wegen zum Teil eisglatter Straßen zwischen Montag- und Dienstagmorgen im Stadtgebiet ereignet. Geschätzter Gesamtschaden: 95.000 Euro. So geriet am Montagabend gegen 20 Uhr ein 22-Jähriger mit seinem Wagen in der Industriestraße (Friesenheim) ins Schleudern und stieß mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen, dessen Fahrer leicht verletzt wurde. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 12.000 Euro. Der 22-Jährige Verursacher stand unter Alkoholeinfluss (0,98 Promille). Ansonsten vermeldet die Polizei keine weiteren Verletzten.

Neun Unfälle auf B 9 und A 65

Weitere Unfälle vermeldet die Polizeiautobahnstation Ruchheim. Nach ihren Angaben ereigneten sich am Montag ab 17 Uhr innerhalb kürzester Zeit neun glättebedingte Unfälle in ihrem Zuständigkeitsbereich, die meisten davon auf der B 9 zwischen Ludwigshafen und Speyer sowie auf der A 65 Richtung Neustadt. Hierbei entstand ein geschätzter Schaden von 35.000 Euro. Es gab keine Verletzten. Viele Autofahrer seien zu schnell unterwegs gewesen, weshalb die Autobahnpolizei an alle Fahrer appelliert, den Witterungsbedingungen entsprechend angemessen zu fahren und ausreichend Abstand zu halten.