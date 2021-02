Wegen der winterglatten Fahrbahn und weil er 39-Jähriger zudem zu schnell fuhr, hatte er sich am Montagnachmittag mit seinem Auto überschlagen. Er war auf der L 397 von Weitersweiler in Richtung Bennhausen unterwegs, als er nach Polizeiangaben in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam. Der Fahrer blieb bei dem Vorfall unverletzt, am Auto entstand vermutlich ein wirtschaftlicher Totalschaden.