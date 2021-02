Mehrfach überschlagen hat sich ein 61-jähriger Autofahrer am Montag gegen 17 Uhr auf der A6 kurz vor der Anschlussstelle Enkenbach-Alsenborn. Der Mann war mit seinem Auto ins Schleudern geraten, rutschte zunächst gegen die Mittelschutzplanke und dann quer über die Fahrbahn nach rechts in den Grünstreifen, berichtet die Polizei. Nachdem er sich dabei mehrfach überschlagen hatte, kam er auf den Rädern zum Stehen. Der Fahrer, der in Richtung Mannheim unterwegs war, wurde leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. An seinem Wagen entstand Totalschaden. Nach ersten Ermittlungen der Autobahnpolizei Kaiserslautern dürften nicht angepasste Geschwindigkeit und unzureichende Profiltiefe an der Bereifung des Fahrzeugs unfallursächlich gewesen sein.