Eine 52 Jahre alte Frau ist nach Angaben der Polizei am Montagnachmittag bei einem Glätteunfall auf der B47 bei Dreisen schwer verletzt worden.

Wie es in der Mitteilung der Polizei heißt, hatte die Frau wohl gegen 13.55 Uhr beim Abbiegen auf der glatten Straße die Kontrolle über ihr Auto verloren, war in den Gegenverkehr gerutscht und dort mit dem Auto einer anderen Fahrerin zusammengestoßen. Die 52-Jährige sei nicht angeschnallt gewesen und aus dem Fenster ihres Autos geschleudert worden, schreibt die Polizei weiter. Sie sei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden. An beiden Autos sei Totalschaden entstanden. Die B47 war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.