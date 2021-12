Feuerwerk aus Frankreich: Worauf die Polizei achtet

In Deutschland verboten, in Frankreich erlaubt: Das Kaufen von Böllern. Die Bundespolizei hat für den Jahreswechsel deshalb verschärfte Kontrollen an den Grenzen angekündigt. Zum Artikel

RKI warnt vor Silvestergerichten

In vielen Haushalten wird an Silvester Fondue oder Raclette aufgetischt. Doch es ist Vorsicht geboten. Zum Artikel

Booster-Impfung für Jugendliche

Im Saarland können sich ab 3. Januar auch Zwölf- bis 17-Jährige, im Gegensatz zu Rheinland-Pfalz, in Landesimpfzentren den Corona-Booster spritzen lassen. Zum Artikel

Für besonders ungeduldige Jugendliche aus Rheinland-Pfalz gibt es – je nach Wohnort – trotzdem eine Lösung. Zum Artikel

Das kommt 2022 auf Rheinland-Pfalz zu

Ausblick auf die Wirtschaft und mehr: Diese Themen werden Rheinpfalz-Pfalz im neuen Jahr beschäftigen. Zum Artikel

Lauterbach: Ungenaue Corona-Daten – Inzidenz deutlich höher

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sieht die Einschätzung der Pandemielage in Deutschland derzeit durch ungenaue Daten erschwert. Zum Artikel

Wer prüft, ob mein Hund gefährlich ist?

250 Euro forderte die Stadt Bad Dürkheim von einem Hundebesitzer, weil die Polizeidiensthundestaffel prüfen musste, ob der Shar-Pei gefährlich ist. Dieser hat Einspruch eingelegt. Zum Artikel

Volkszählung 2022: Wie viele Deutsche gibt es?

Millionen zufällig ausgewählter Bürger werden bei der Volkszählung im kommenden Jahr befragt. Es wird ermittelt, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten. Zum Artikel

Fußball-Legende Berti Vogts wird 75

Berti Vogts war ein Weltklasse-Verteidiger und Trainer. Morgen wird er 75. Zum Artikel