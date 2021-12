Im Saarland können sich ab 3. Januar auch Zwölf- bis 17-Jährige in Landesimpfzentren den Corona-Booster spritzen lassen. Die Saar-Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) sagt: Ermöglicht hat das ein Schreiben des Bundesgesundheitsministeriums vom 27. Dezember. In dem steht, dass der Bund für mögliche Impfschäden haftet, obwohl noch keine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) für die Altersgruppe vorliegt. Rheinland-Pfalz geht nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Mainz davon aus, dass diese Empfehlung kommen wird. Doch so lange der Schritt noch aussteht, bleibt es bei der bisherigen Linie: In den Landesimpfstellen gibt es keine Booster-Immunisierung für Jugendliche.

