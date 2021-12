Landesweite Wahlen gibt es diesmal nicht. Aber der Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe bietet genügend Stoff zur Debatte. Neben der Politik stehen auch in Wirtschaft, Kultur und Sport spannende Themen im Kalender.

Landespolitik

Nach Landtags- und Bundestagswahl stehen 2022 keine landesweiten Wahlen in Rheinland-Pfalz an. Der Untersuchungsausschuss des Landtags zur Aufklärung der Flutkatastrophe im Ahrtal nimmt gleich im Januar mit drei öffentlichen Sitzungen die Beweisaufnahme auf. Die Opposition interessiert sich besonders dafür, welche Rolle Innenminister Roger Lewentz (SPD) und die damalige Umweltministerin Anne Spiegel (Grüne) vor und in der Flutnacht vom 14. auf den 15. Juli spielten. Darüber hinaus werden das neue Haushaltsgesetz für 2022 und die Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs für Debatten sorgen. Die CDU will im März über den Landesvorsitz entscheiden.

Corona-Pandemie

Die Landesregierung treibt ihre Impfkampagne weiter voran. Ab Januar ist im Impfportal des Landes die Corona-Auffrischungsimpfung für alle möglich, deren zweite Impfung mit dem Impfstoff von Biontech oder Moderna mindestens drei Monate zurückliegt. Es wird befürchtet, dass die Virusvariante Omikron zu einem deutlichen Anstieg der Infektionszahlen führt.

Wiederaufbau

Fünfeinhalb Monate nach der Sturzflut mit 134 Toten und mehr als 750 Verletzten im Ahrtal geht die lange Phase der Trocknung Tausender entkernter Häuser in den Wiederaufbau über. Mit Spannung erwartet wird das Ergebnis der staatsanwaltlichen Ermittlungen gegen den ehemaligen Ahr-Landrat Jürgen Pföhler (CDU) wegen womöglich zu später Warnungen. Dessen Nachfolge entscheidet sich bei einer Wahl am 23. Januar.

Wirtschaft

Rund um den Mainzer Impfstoffhersteller Biontech soll ein Biotechnologie-Zentrum entstehen, dessen Unternehmen sich eng mit dem Forschungsstandort vernetzen sollen. Mit Blick auf seine Entwicklungen zur Krebs-Immuntherapie bereitet Biontech eine neue Produktionsanlage am Mainzer Stadtrand vor, die 2023 in Betrieb gehen soll. Der insolvente Hunsrück-Flughafen Hahn soll verkauft werden - entweder ganz oder in einzelnen Teilen. Interessenten können gegenwärtig in einem geschützten digitalen Datenraum Geschäftszahlen einsehen.

Kultur

Die Schriftstellerin Dörte Hansen wird Anfang März als neue Mainzer Stadtschreiberin eingeführt. Zum zweiten Mal finden die Theatertage Rheinland-Pfalz statt, diesmal mit 18 Produktionen vom 12. bis 19. März in Mainz. Am 25. Juni beginnt in Trier die Landesausstellung „Der Untergang des Römischen Reiches“. Mehr als 700 Exponate von 130 nationalen und internationalen Leihgebern werden bis 27. November in drei Trierer Museen zu sehen sein. Die Verleihung der Carl-Zuckmayer-Medaille des Landes an den Schriftsteller Rafik Schami wurde wegen der Corona-Pandemie vom Januar auf den 27. Juni verschoben.

Gerichtsprozesse

Der laut Bundesanwaltschaft weltweit erste Strafprozess um Staatsfolter in Syrien könnte am 13. Januar enden. Die Strafverfolgungsbehörde wirft dem Angeklagten vor dem Oberlandesgericht Koblenz Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor. Der ehemalige Mitarbeiter des syrischen Geheimdienstes soll in einem Gefängnis in Damaskus als Vernehmungschef für die grausame Folter von mindestens 4000 Menschen verantwortlich gewesen sein. Das Urteil gegen den mutmaßlichen Amokfahrer von Trier wird frühestens im Frühjahr erwartet. Der Prozess war zunächst bis Ende Januar terminiert, geht aber bis Ende April in die Verlängerung. Seit dem 19. August steht ein 52-jähriger deutscher Staatsbürger wegen fünffachen Mordes und versuchten Mordes in 18 weiteren Fällen vor dem Landgericht.

Sport

Mit besten Voraussetzungen startet der FSV Mainz 05 in die Rückrunde der Fußball-Bundesliga - als Tabellenneunter hatte das stark verbesserte Team von Trainer Bo Svensson in der laufenden Saison bisher nichts mit dem Abstiegskampf zu tun. Auch der seit vielen Jahren krisengeplagte 1. FC Kaiserslautern liegt als Sechster der 3. Liga besser als erwartet und darf sogar leichte Aufstiegshoffnungen hegen. In der Leichtathletik steht Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul wieder im Blickpunkt: Nach seinem verletzungsbedingten Aus bei den Olympischen Spielen in Tokio geht es für den 23 Jahre alten Mainzer bei der WM im Juli in Eugene/USA und bei der EM im August in München um Medaillen.