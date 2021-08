Schüler stellen Forderungen an Landesregierung +++ Mindestens sechs Tote bei Explosion in Kabul +++ Badebetrieb am Gelterswoog eingestellt

Was Schüler, Eltern und Lehrer vor dem Schulstart fordern

Angst vor Schulschließungen: In einer gemeinsamen Tagung haben Schüler, Lehrer und Eltern Forderungen an die Landesregierung formuliert. Zum Artikel

Mindestens sechs Tote bei Explosion in Afghanistan

Bei einem Anschlag am Flughafen Kabul sind mindestens sechs Menschen getötet worden. Mehr als 60 sind verletzt worden. Zum Artikel

Einblick in die Situation auf der Airbase Ramstein

Inzwischen sind über 55 Maschinen mit 14.500 Evakuierten aus Afghanistan auf der Airbase Ramstein gelandet. Doch wie geht es mit ihnen weiter? Zum Artikel

Badebetrieb am Gelterswoog eingestellt

Die Pächterin des Gelterswoogs in Kaiserslautern hat aufgrund der Wetterprognose den Betrieb für dieses Jahr eingestellt. Das sorgte für viel Kritik. Zum Artikel

Bischof Wiesemann kehrt zurück

Der Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann kehrt kommende Woche ins Bistum zurück und beendet damit seine siebenmonatige Auszeit. Zum Artikel

Ethikrat: 2G-Modell keine Impfpflicht durch die Hintertür

„Eine Pflicht ist etwas, dem man sich nicht entziehen kann“, sagte die Ethikrat-Vorsitzende Buyx. Zum Artikel

Kfz-Versicherung: Das ändert sich

In mehreren Städten und Kreisen in Rheinland-Pfalz dürften die Kosten der Kfz-Versicherung im kommenden Jahr sinken. Hier gibt es einen Überblick. Zum Artikel

Armbrustmord: Die ersten Minuten am Tatort

Im Fall des Ambrustmordes am Besitzer einer Autowerkstatt in Waldsee sind am Donnerstag die beiden Rettungssanitäter und der Notarzt als Zeugen vernommen worden. Zum Artikel

Flutkatastrophe: Erzieherin aus dem Ahrtal will nicht mehr zurück

Eine Erzieherin aus Ahrweiler, deren Wohnung in der Nacht zum 15. Juli in den Fluten zerstört wurde, wird nicht mehr ins Ahrtal zurückziehen. Sie zieht nach Neustadt. Zum Artikel