Der Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann kehrt kommende Woche ins Bistum zurück und beendet damit seine siebenmonatige Auszeit. Das teilte die Bischöfliche Pressestelle in Speyer am Donnerstag mit. Er ist bereits für eine große Feier in der Domstadt eingeplant, die Ende Oktober stattfinden soll.

Wiesemann hat sich am Donnerstag mit einem Schreiben an die Gläubigen und Mitarbeitenden im Bistum Speyer gewandt und erklärt, dass er „die Grenzen meiner körperlichen und psychischen