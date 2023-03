Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ahrweiler – Neustadt – Haßloch: Diese Strecke ist Ilona Schmitz in den vergangenen Wochen häufig gefahren. Schmitz’s Wohnung ist in der Flutnacht im Juli zerstört worden, ebenso wie die ihrer Eltern. Diese sind derzeit in Haßloch untergebracht und sehnen sich danach zurückzukehren. Schmitz selbst will einen anderen Weg gehen.

Ilona Schmitz will einen Schlussstrich ziehen. Die Erzieherin aus Ahrweiler, deren Wohnung in der Nacht zum 15. Juli wie so viele andere in den Fluten zerstört wurde, zieht