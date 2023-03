Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Fall des Ambrustmords am Besitzer einer Autowerkstatt in Waldsee sind am Donnerstag vor der Großen Strafkammer im Landgericht Frankenthal die beiden Rettungssanitäter und der Notarzt als Zeugen vernommen worden. Sie schilderten die ersten Minuten am Tatort.

Der Rettungssanitäter erzählte, dass ein Notruf eingegangen war, weil in einer Autowerkstatt im Gewerbegebiet von Waldsee eine bewusstlose Person aufgefunden worden war.