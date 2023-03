Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Gelterswoog ist der Sommer schon vorbei. Pächterin Victoria Butenko hat aufgrund der Wetterprognose den Betrieb für dieses Jahr eingestellt. Dafür muss sie Kritik einstecken. Auch der zuständige Dezernent Peter Kiefer war von dem Schritt, der nicht abgesprochen war, überrascht.

„Wir sind geschlossen bis 2022.“ Mit diesen Worten auf der Homepage des Gelterswoogs schaffte die Pächterin am Sonntag Fakten. Gegenüber der RHEINPFALZ warb sie um Verständnis: „Der Sommer war schrecklich, wir haben ein Minusgeschäft gemacht, mehr als zwei warme Wochenenden gab es nicht“, klagte sie. Am Samstag sei Betrieb gewesen, aber als sie die Wetterprognose gesehen habe, habe sie beschlossen, die Saison zu beenden und abzubauen. „Das Wasser hat 16 Grad. Ich kann nicht für 19 Euro die Stunde einen Bademeister beschäftigen, wenn nur 20 bis 25 Besucher kommen.“ Sie habe in Sonnenliegen und Schirme investiert – und dann sei es tagelang nicht wärmer als 18, 19 Grad gewesen. „Es war der schlechteste Sommer seit 2014, als ich am Gelterswoog angefangen habe.“ Der Mieter ihres Imbisses habe Mitte Juli gekündigt, weil er nichts verdiente. Dass jetzt geschimpft werde, sei ihr klar. Aber die Erwartungshaltung sei teilweise nicht in Ordnung. „Da kommen Leute, die wollen umsonst eingelassen werden mit der Begründung, sie wollten nur in der Sonne sitzen, aber nicht ins Wasser. So etwas geht nicht.“ Sie habe Unkosten, aber zu wenig Einnahmen. Zu Besucherzahlen insgesamt wollte sich Butenko nicht äußern.

Auf Einhaltung der Vertragsbedingungen pochen

Der