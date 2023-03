Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Steigende Corona-Inzidenzen werfen einen Schatten auf den Start ins neue Schuljahr am Montag. Die Sorge um erneute Schulschließungen treibt Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern um. In einer gemeinsamen Tagung formulieren sie Forderungen an die Landesregierung. Die CDU-Opposition will noch mehr Selbsttests an Schulen.

Wer fordert Impfkampagnen an Schulen?

Pascal Groothuis von der Landesvertretung der Schülerinnen und Schüler befürwortet Schulimpfungen. Auch Reiner Schladweiler, Vorsitzender des Landeselternbeirats, sowie Vertreter von Lehrerverbänden haben sich am Mittwoch nach einer gemeinsamen Tagung mit den Schülervertretern dafür ausgesprochen.

Ginge das auch ohne Zustimmung der Eltern?

Nein, nicht bei Minderjährigen. Diese brauchen die Zustimmung der Eltern. Das betont auch die CDU-Fraktion im Landtag. Deren Vorsitzender Christian Baldauf hat sich am Donnerstag der Forderung nach Schulimpfungen angeschlossen. Der Impfstoff von Biontech/Pfizer ist für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren zugelassen und von der Ständigen Impfkommission empfohlen. Für jüngere Kinder gibt es kein zugelassenes Vakzin.

Was macht die Landesregierung?