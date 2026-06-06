Blauer Himmel, volle Gassen: Frankenthal feiert am zweiten Strohhutfest-Tag bis spät in den Abend. Fine R.I.P. heizt auf dem Rathausplatz ordentlich ein.

Tag zwei beim Strohhutfest in Frankenthal, und die nächste Feierstufe ist erreicht: Endlich blauer Himmel, endlich Sonne, und schon war die Innenstadt am Freitagabend bis zum Ende voller Besucher. Schorle in der Hand und klatschen, das war die ultimative Herausforderung der Fans des Strohhutfests.

Bei den Palzrockern von Fine R.I.P., die der Hauptact auf der RPR1.-Hauptbühne auf dem Rathausplatz waren, war diese Aufgabe besonders schwierig. Arme in die Höhe, klatschen, winken, tanzen und mitgrölen – mit der Band, die just für die Eulen Ludwigshafen die neue Hymne „Dausend Doore“ komponiert hat, wurde beim Strohhutfest nach dem Auftakt am Donnerstag das nächste Stimmungslevel erreicht.

Schorle in der Hand und klatschen: eine wichtige Sache beim Frankenthaler Strohhutfest. Foto: Claudia Wößner Palzrock mit Fine R.I.P. Foto: Claudia Wößner Der Frankenthaler Rathausplatz war am Freitagabend rappelvoll. Foto: Claudia Wößner Sänger Monji El Beji im Sommer-Outfit. Foto: Claudia Wößner Blauer Himmel beim Strohhutfest. Foto: Claudia Wößner Die Uhr zeigt es an: Halbzeit beim Strohhutfest. Foto: Claudia Wößner Gute Stimmung auf der TiF-Bühne in der Bahnhofstraße. Foto: Claudia Wößner Volles Haus beim Ski-Club. Foto: Claudia Wößner „O Tannenbaum“: An der TiF-Bühne gibt es zum Abschied Weihnachtliches. Foto: Claudia Wößner Foto 1 von 9

Sänger Monji El Beji, der in der ersten Halbzeit im sommerlichen Outfit mit Quietscheenten-Optik auf der Bühne stand, nahm immer wieder ein Bad in der Menge. Ein energiegeladener Auftritt, dessen Funke auch auf die Zuschauer übersprang.

Auch abseits des Rathausplatzes herrschte Partystimmung. Auf der Gleis 4-Meile etwa war es ein Strohhutfest, wie es seine Fans haben wollen: „Beste Stimmung vor der Bühne, tolle Gespräche, kalte Getränke und jede Menge Livemusik – genau so lieben wir das Strohhutfest“, freut sich das Gleis 4 auf Facebook. Volle Festzelte bei den Vereinen, allen voran bei der TG Frankenthal und beim Ski-Club, Hochbetrieb an den zahlreichen Ständen. Selbst Weihnachtliches war am Freitagabend zu hören: „O Tannenbaum“ schallte auf dem Nachhauseweg von der TiF-Bühne in der Bahnhofstraße herüber.

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Tag zwei: Polizei zieht Bilanz

Die Stimmung am zweiten Abend? Ausgelassen und fröhlich, aber erneut überwiegend friedlich. So beschreibt es auch die Polizei in ihrer Bilanz zum zweiten Tag des Strohhutfests. Wie bereits nach dem Eröffnungstag berichtet sie nur von vereinzelten Einsätzen in den späten Abendstunden.

Dabei ging es vor allem um Körperverletzungsdelikte. Die Polizei nahm sieben Fälle auf, darunter eine gefährliche Körperverletzung und eine Bedrohung.

Offener Haftbefehl vollstreckt

In einem Fall stellte die Polizei fest, dass gegen einen 23-jährigen Beschuldigten ein offener Haftbefehl vorlag. Der junge Mann wurde darauf hin direkt ins Gefängnis gebracht. Zudem leistete ein 22-Jähriger Widerstand gegen die Polizei und wurde in Gewahrsam genommen. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab 1,69 Promille. Auf den 22-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren zu.

Programm am Samstag

Am Samstag geht das Strohhutfest in die nächste Runde. Der Hauptact auf dem Rathausplatz ist die Band N*COGNITO. Sie spielt von 19.30 bis 23 Uhr. „Die Formation begeistert deutschlandweit mit einer aufwendigen Liveshow, professionellen Musikerinnen und Musikern sowie einem breiten Repertoire aus aktuellen Chart-Hits, Dance-Classics und internationalen Partytracks“, wirbt die Stadt für den Headliner am Samstag. Die Palzrocker von Fine R.I.P. haben die Latte auf jeden Fall schon ordentlich nach oben gelegt.

Ein weiteres Highlight am Samstag: das Guerilla-Singen des 1. Frankenthaler Männerchors. Etwa ab 11.30 Uhr ziehen die Sänger übers Strohhutfest und singen spontan an wechselnden Orten.