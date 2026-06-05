Die Innenstadt von Frankenthal wird übers lange Wochenende zur Feiermeile. Lesen Sie im Ticker nach, wie am Donnerstag der Eröffnungstag verlaufen ist.

Sechs Bühnen, rund 50 Bands sowie mehr als 100 Stände und Zelte verwandeln die Innenstadt von Frankenthal bis Sonntag in eine Feiermeile. Das Strohhutfest wurde am Donnerstag auf der Hauptbühne auf dem Rathausplatz eröffnet.

Frankenthals Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG) verabschiedete dabei die amtierende Miss Strohhut Larissa Kießling und stellte die neue Miss Strohhut 2026/2027 vor. Die Dubbeglas-Brieder stimmten die Besucher schon vorher mit einem kleinen Konzert auf den Beginn des Strohhutfests ein. Unsere Bilder und Videos zeigen, wie die Eröffnung und der erste Festtag abgelaufen sind.