Wildpinkler, abgeschleppte Autos und Körperverletzungen: Das gehört zur Bilanz des Eröffnungstags beim Strohhutfest. Dennoch sei überwiegend friedlich gefeiert worden.

Polizei und Stadt Frankenthal ziehen für den Auftakt des Strohhutfests eine positive Bilanz. Der Eröffnungstag am Donnerstag verlief „überwiegend friedlich“, teilt die Polizei mit. Demnach gab es nur in den Abendstunden vereinzelt Einsätze. Auf Nachfrage der RHEINPFALZ kann die Stadt dies aus Sicht des Kommunalen Vollzugsdiensts (KVD) bestätigen: „Auch der KVD hatte nur kleinere Einsätze im üblichen Rahmen“, berichtet eine Sprecherin der Stadt.

So wurden beispielsweise zehn Wildpinkler erwischt. Das Wildpinkeln an Hauswände oder in Grünanlagen zählt seit Jahren zu den negativen Begleiterscheinungen des Strohhutfests und ist ein Ärgernis für Anwohner. Mit Schildern auf der Partymeile appelliert die Stadt Frankenthal auch in diesem Jahr an die Besucher, das Urinieren unter freiem Himmel zu unterlassen. Wildpinkeln ist strafbar. Es drohen Bußgelder zwischen 10 und 50 Euro.

Bitte nicht auf dem Frankenthaler Strohhutfest: Wildpinkeln ist verboten. Foto: Anna-Marie Müller

Falschparker gehören ebenfalls zu den Dauerärgernissen des Strohhutfests. Aber auch die Anzahl der abgeschleppten Autos habe am Donnerstag „im überschaubaren Rahmen“ gelegen, informiert die Stadt. Fünf Fahrzeuge landeten am Haken. „Lobend zu erwähnen ist auch, dass sich die Standbetreiber durchweg an Ausschank- und Musikende hielten und keine Ermahnungen nötig waren“, heißt es aus dem Rathaus.

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Am Eröffnungstag füllte sich das Festgelände nach einem Regenschauer am späten Nachmittag noch einmal gegen Abend. Einige Beispiele ohne Anspruch auf Vollständigkeit: Das Zelt der TG Frankenthal in der Wormser Straße etwa war rappelvoll, die Besucher standen auf den Bänken. Hier herrschte Partyzeltatmosphäre.

Die Turngemeinde hatte auch etwas zu feiern, schließlich ist die neue Miss Strohhut Maja Gruber ein Mitglied der Hockey-Familie. Rund um die Zwölf-Apostel-Kirche tummelten sich zudem zahlreiche junge Leute; auch in der Erkenbertruine, wo die freiwillige Feuerwehr und die Mörscher Wasserhinkele ausschenken, war einiges los.

Die neue Miss Strohhut Maja Gruber bei der Eröffnung des Strohhutfests. Foto: Alessandro Balzarin

Kein perfektes Strohhut-Wetter

Auf der Gleis4-Meile vor der Bühne der VVR Bank gab es stellenweise kaum ein Durchkommen. Und auf dem Rathausplatz sorgte die Band Noisic für ausgelassene Stimmung. Ob bei Songs von Queen oder The White Stripes – vor der Hauptbühne wurde Party gemacht. Allerdings herrschte nicht gerade perfektes Strohhut-Wetter. Am späten Abend dürfte ein Wolkenbruch sicherlich die Pläne von so manchem Besucher durchkreuzt haben.

Polizei: Sieben Fälle von Körperverletzung

Die Polizei registrierte insgesamt sieben Fälle von Körperverletzung, darunter eine gefährliche Körperverletzung. „Zudem wurden mehrere Platzverweise ausgesprochen und ein 22-Jähriger in Gewahrsam genommen“, teilt die Polizei mit. Der junge Mann leistete Widerstand, ein Polizeibeamter wurde dabei leicht verletzt. Außerdem beleidigte der 22-Jährige die Polizisten. Ein Atemalkoholtest ergab 2,3 Promille.

Auto abgeschleppt?

Nach Angaben der Stadt Frankenthal finden Betroffene ihr Auto auf dem Parkplatz am Strandbad, die Rechnung kann direkt beim Abschleppdienst Gräske beglichen werden, Telefonnummer: 06233 349090.