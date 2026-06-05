Kein Strohhutfest ohne Strohhut: Aktuell thront der Strohhut in Frankenthal wieder über dem Rathausplatz. Wie schwer ist er? Was hat er schon alles erlebt? Fragen über Fragen.

Ja, wenn er nur sprechen könnte, dieser Strohhut, der über dem Rathausplatz in Frankenthal hängt und dort hoch oben eine hervorragende Sicht auf alles hat, was sich auf der Partymeile des Strohhutfests zuträgt. Ja, ja, wenn er nur sprechen könnte ... Der RHEINPFALZ hat er nun nach vielen Jahren des Schweigens ein Interview gegeben, voller schorleernster Wahrheiten. Genauer gesagt: Jemand, der ihn sehr gut kennt, hat für ihn das Reden übernommen. Diese Person hält sich jedoch lieber im Hintergrund und bleibt deshalb unbenannt.

Hallo Strohhut, wie alt bist du und wie viele Strohhutfeste hast du schon erlebt?

So eine Frage stellt man doch keinem Hut! Sagen wir mal so: Ich bin gut gereift und habe schon viele Strohhutfeste gesehen – über mein wahres Alter schweige ich…

Aus welchem Material bestehst du?

Ich bin ein Naturbursche und bestehe aus Naturfasern – so wie ein echter Strohhut eben.

Wie schwer bist du?

Ich wiege zwischen 80 und 100 Kilo.

Wie viele Leute braucht es, um dich nach oben zu hieven?

Das ist schon immer ein ganz schöner Kraftakt. Es braucht etwa zehn bis zwölf Leute – am Boden, in der Luft und zur Absicherung des Platzes. Ich bin immerhin sehr groß und schwer und möchte niemanden verletzen.

Wie viele Geschwister hast du?

Zwei kleine Geschwister: Einer hängt in der Wormser, einer in der Speyerer Straße.

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Wo wirst du gelagert, wenn nicht gerade Strohhutfest ist?

Im Lager des Eigen- und Wirtschaftsbetriebs (EWF). Mitunter wird es da auch ganz schön einsam, aber ich habe ja die schönen Erinnerungen an die ganzen Strohhutfeste, die mir die Wartezeit verkürzen. Und meine Geschwister leisten mir auch Gesellschaft und erzählen mir, was sie auf dem Fest so erlebt haben.

Musstest du schon oft repariert werden?

Ich erhalte regelmäßig Schönheitsbehandlungen. Schließlich muss ich jedes Jahr zum Strohhutfest wieder gut aussehen. Und wenn man, so wie ich, bei Wind und Wetter draußen ist, geht das nicht immer spurlos an einem vorbei.

Was hast du schon Besonderes erlebt?

Da gäbe es sehr viel zu berichten: Letztes Jahr natürlich die Jubiläumsausgabe mit dem 50. Strohhutfest mit jeder Menge Highlights, verschiedenste Wetterlagen von Hitze bis Unwetter, ganz viel Musik und natürlich die eine oder andere Liebesgeschichte. Aber es gilt die Regel: Was auf dem Strohhutfest passiert ist, bleibt auf dem Strohhutfest. Psst! Nur so viel: Oft rufe ich zu den Menschen runter und will ihnen helfen, zum Beispiel Tipps geben, wie sie am besten anbandeln können. Sie hören mich aber meistens nicht bei dem ganzen Trubel. Es ist zum Strohhut knicken!