Das Strohhutfest geht am Sonntag zu Ende. Für die Polizei ist es bisher ein „überwiegend friedliches“ Fest. Was am letzten Sonntag des Strohhutfests geboten wird.

Endspurt auf dem Strohhutfest: An diesem Sonntag, 7. Juni, steht der letzte Tag des größten Straßenfests der Region an. Seit Donnerstag sind Tausende Menschen nach Frankenthal geströmt. Von einem „hohen Besucheraufkommen“ spricht die Polizei mit Blick auf den Samstag, auch am Freitag war die Innenstadt rappelvoll.

Polizei: Vereinzelte Einsätze

Aus Sicht der Polizei ist es weiterhin ein überwiegend friedliches Fest. Auch in der Bilanz zum dritten Tag des Strohhutfests, dem Samstag, berichtet sie lediglich von vereinzelten Einsätzen in den späten Abend- und frühen Nachtstunden.

Wie an den Vortagen geht es dabei in der Hauptsache um Fälle von Körperverletzung sowie Widerstand gegen Einsatzkräfte. Nach Angaben der Polizei erhielten 14 Personen einen Platzverweis, es wurde aber niemand in Gewahrsam genommen.

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Das Programm am Sonntag

Der letzte Tag des Strohhutfests ist der klassische Familientag. Ein Highlight ist der Strohhutfestlauf. Nach dem Jubiläum des Strohhutfests im vergangenen Jahr ist der Start wieder an gewohnter Stelle in der Carl-Theodor-Straße. Nachdem am Morgen die Bambini (10 Uhr) und Schüler (10.30 Uhr) losrennen, fällt um 11 Uhr der Startschuss für den Hauptlauf über rund 5,5 Kilometer.

Die Siegerehrung des Schüler- und des Hauptlaufs findet voraussichtlich ab 12.30 Uhr auf der Hauptbühne auf dem Rathausplatz statt. Die Bambini werden laut Stadt direkt im Anschluss an ihren Lauf beim Kinderstrohhutfest in der Willy-Brandt-Anlage geehrt.

Puppentheater unter den Rathausarkaden

Zum Ausklang des Strohhutfests gastiert am Sonntag das Puppentheater Wolter unter den Rathausarkaden. Für 14 Uhr steht „Die Reise ins Märchenland“ auf dem Programm, für 15 Uhr „Kasperles Abenteuer“ und für 16 Uhr „Die neugierige Prinzessin“. Kinder können sich dort ebenso wie an der TiF-Bühne in der Bahnhofstraße schminken lassen.

Das Konzert von Fine R.I.P. am Freitagabend war bisher eines der Highlights beim Strohhutfest. Foto: Claudia Wößner

Musik auf allen Bühnen

Zum Abschluss gibt es den ganzen Tag über auf allen Bühnen Live-Musik. Mit Acoustic Vibration (18 bis 21 Uhr) etwa geht das Strohhutfest auf dem Rathausplatz zu Ende. Ein Highlight ist zudem der Auftritt der Frankenthaler Schülerbands auf der Bühne der VVR Bank (früher Gleis 4).

Ab 15.15 Uhr sind dort KG-Bandklassen, die KG-Band, das Musikhaus am Strandbad, die Music Academy und die städtische Musikschule zu hören. Geöffnet ist das Strohhutfest bis 21 Uhr.

Trommelworkshop beim Kinderstrohhutfest

Beim Kinderstrohhutfest in der Willy-Brandt-Anlage gibt es von 14 bis 18 Uhr ein Bühnenprogramm. Der Kinderschutzbund bietet um 14.30 Uhr und 15.30 Uhr zwei Trommelworkshops an, zudem haben sich das Kinder- und Jugendbüro, die Rosenkavaliere und der 1. Taekwondo und Kickboxclub Frankenthal Kreatives überlegt, um die Kinder bei Laune zu halten. Von Glitzertattoos bis Dosenwerfen wird einiges geboten.