Auch dieses Jahr messen sich wieder Hobbyläufer und Spezialisten beim Strohhutfestlauf. Anmeldungen sind bereits möglich. Auch Helfer werden noch gesucht.

Wenn vom 4. bis 7. Juni das Strohhutfest in Frankenthal gefeiert wird, gehört auch der Strohhutfestlauf am Sonntag, 7. Juni, fest zum Programm. Wie gewohnt wird es neben dem Hauptlauf einen Schüler- und Bambinilauf geben. Die Bambinis starten um 10 Uhr, Schüler um 10.30 Uhr und der Hauptlauf beginnt um 11 Uhr. Die Anmeldung für alle drei Kategorien ist bereits möglich, wie die Stadt Frankenthal mitteilt. Sie kann im Internet unter www.br-timing.de erfolgen. Schüler zahlen für den Start fünf, Erwachsene zehn Euro; Bambinis sind frei. Möglich ist die Online-Anmeldung bis Samstag, 6. Juni, 18 Uhr.

Alle, die sich bis Sonntag, 31. Mai, anmelden, erhalten die Startnummern per Post. Wer sich nach diesem Datum bis zum 6. Juni anmeldet, kann die Startnummer(n) am Lauftag an der Startnummernausgabe abholen. Für Kurzentschlossene: Nachmeldungen am 7. Juni werden ab 9 Uhr und bis 30 Minuten vor dem jeweiligen Lauf gegen eine zusätzliche Gebühr von fünf Euro im Wettkampfbüro in der Willy-Brandt-Anlage entgegengenommen.

Start in der Carl-Theodor-Straße

Nachdem vergangenes Jahr zum 50. Strohhutfest Start und Ziel des Laufes auf den Rathausplatz verlegt wurden, ist 2026 wieder alles beim Alten: Start des Haupt- und Schülerlaufes ist in der Carl-Theodor-Straße. Erstmals starten auch die Bambinis an dieser Stelle. Wie die Stadt Frankenthal ankündigt, dürfen die kleinsten Läufer dieses Jahr nicht begleitet werden. Eltern können ihre Kinder am Streckenrand anfeuern und nach rund 100 Metern im Zielbereich für alle Läufe auf dem Kornmarkt hinter dem Rathaus in Empfang nehmen. Für die Bambinis findet die Siegerehrung direkt im Anschluss auf der Bühne des Kinderstrohhutfests in der Willy-Brandt-Anlage statt.

Der Hauptlauf führt vier Mal auf dem gewohnten Rundkurs durch die Innenstadt – insgesamt rund fünf Kilometer. Mit Zwischenmessungen wollen die Veranstalter gewährleisten, dass jeder Läufer die Gesamtstrecke läuft. Die Teilnehmer des Schülerlaufs laufen die gleiche Strecke wie im Hauptlauf – allerdings nur zwei Runden und 2,7 Kilometer. Die Erst-, Zweit- und Dritt-Platzierungen des Schüler- und des Hauptlaufs werden ab 12.30 Uhr auf der Bühne auf dem Rathausplatz geehrt.

Stadt sucht Helfer

Damit der Lauf reibungslos vonstattengehen kann, sucht die Stadt noch Helfer – denn die Veranstalter erwarten viele Teilnehmer. Im letzten Jahr gingen der Stadt zufolge knapp 700 Läufer an den Start. Die Helfer stellen sich als Streckenposten entlang der Laufstrecke auf. Als Dankeschön erhält jeder Helfer einen Gutschein für die Lux-Kinos. Die Anmeldung als Helfer ist per Formular auf www.frankenthal.de/strohhutfestlauf möglich. Fragen beantwortet Oksana Zeidler unter Telefon 06233 89453 und per E-Mail an oksana.zeidler@frankenthal.de.