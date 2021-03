Auf dem Zweibrücker Flugplatz wird es im Sommer wieder Open-Air-Konzerte geben: Zweibrücken wird Teil der Konzertreihe „Strandkorb Open Air“ – als einzige Stadt in Rheinland-Pfalz.

Bei den „Strandkorb Open Airs“ sitzen die Zuschauer in Strandkörben, die auf dem Gelände vor der Bühne stehen. Bei Strandkorb-Konzerten am Bostalsee sind Ende Mai, Anfang Juni unter anderem Laith Al-Deen, Helge Schneider, Glasperlenspiel, Philipp Poisel, Gentleman, Queen- und Rammstein-Coverbands und Culcha Candela dabei. Weitere Strandkorb-Open-Airs gibt es in Berlin, Mönchengladbach, Wiesbaden, Nürnberg, Augsburg und Cham in der Oberpfalz. Zu weiteren Künstlern der Reihe zählen Carolin Kebekus, Michael Mittermeier, Dieter Nuhr, In Extremo, Doro Pesch und Element of Crime.

Die meisten Künstler treten dabei an mehreren Orten auf, weshalb einige davon auch für Zweibrücken in Frage kommen. Erste Namen, welche Künstler in Zweibrücken auftreten werden, wollen Stadt und Veranstalter bei einer Pressekonferenz nächste Woche bekannt geben. Auch die genauen Konzertdaten, wurden noch nicht mitgeteilt.

„Der Stadt Zweibrücken ist es gelungen, mit dem Produzenten Tom Schwarz, CarConcerts GmbH, das ,Strandkorb Open Air’ nach Zweibrücken auf den Flugplatz zu holen und so exklusiver Standort der Deutschlandtour in Rheinland-Pfalz zu werden“, teilte der Leiter des Kulturamtes, Thilo Huble, am Dienstag mit. Unterstützt werde man durch die Firma Triwo, den Eigentümer des Flugplatzgeländes.

Bereits vor einem Jahr gab es auf dem Zweibrücker Flugplatz unter anderem Filme im Autokino, Konzerte von Glasperlenspiel und JBO und einen Auftritt des Comedian Bülent Ceylan zu sehen.