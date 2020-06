„Drive in and bang out“ hat die Band JBO nicht ohne Ironie ihre Show am Samstagabend, 13. Juni, im Drive-In auf dem Zweibrücker Flugplatz genannt. Für die Musiker aus Franken war das Autokonzert eine Premiere – und ihr erstes Konzert nach der Corona-Zwangspause.

Bunte Lichtershow auf der Bühne. Foto: Thomas Füßler Ralf Bach, Vito C. und Hannes Holzmann (von links) spielten in Zweibrücken das erste JBO-Autokonzert. Foto: Thomas Füßler Echte Stars laufen vor ihrem Publikum zur Bühne: Wolfram Keller, Vito C., Hannes Holzmann und Ralf Bach (von links) sind JBO. F oto: Thomas Füßler Fans beim Konzert von JBO in Zweibrücken. Foto: Thomas Füßler Fans beim Konzert von JBO in Zweibrücken. Foto: Thomas Füßler Hannes Holzmann am Mikrofon. Foto: Thomas Füßler Die Spaßrocker JBO bei ihrem Konzert auf dem Zweibrücker Flugplatz. Foto: Thomas Füßler Die Spaßrocker JBO bei ihrem Konzert auf dem Zweibrücker Flugplatz. Foto: Thomas Füßler JBO: Ralf Bach, Vito C. und Hannes Holzmann (vorne, von links), sowie Wolfram Keller am Schlagzeug. Foto: Thomas Füßler Fans beim Konzert von JBO in Zweibrücken. Foto: Thomas Füßler Ein Fan beim Konzert von JBO auf dem Zweibrücker Flugplatz. Foto: Thomas Füßler Ein Fan beim Konzert von JBO auf dem Zweibrücker Flugplatz. Foto: Thomas Füßler Ein Fan beim Konzert von JBO auf dem Zweibrücker Flugplatz. Foto: Thomas Füßler Fans beim Konzert von JBO in Zweibrücken. Foto: Thomas Füßler Fans beim Konzert von JBO in Zweibrücken. Foto: Thomas Füßler Die Spaßrocker JBO bei ihrem Konzert auf dem Zweibrücker Flugplatz. Foto: Thomas Füßler Fans beim Konzert von JBO in Zweibrücken. Foto: Thomas Füßler Die Spaßrocker JBO bei ihrem Konzert auf dem Zweibrücker Flugplatz. Foto: Thomas Füßler Fans beim Konzert von JBO in Zweibrücken. Foto: Thomas Füßler Die Spaßrocker JBO bei ihrem Konzert auf dem Zweibrücker Flugplatz. Foto: Thomas Füßler Die Spaßrocker JBO bei ihrem Konzert auf dem Zweibrücker Flugplatz. Foto: Thomas Füßler Fans beim Konzert von JBO in Zweibrücken. Foto: Thomas Füßler Ein Fan beim Konzert von JBO auf dem Zweibrücker Flugplatz. Foto: Thomas Füßler Ralf Bach (links) und Vito C. hatten Spaß in Zweibrücken. Foto: Thomas Füßler Fans beim Konzert von JBO in Zweibrücken. Foto: Thomas Füßler Einige Fans brachten auch rosafarbene Plüschtiere zum Konzert von JBO mit. Foto: Thomas Füßler Einige Fans brachten auch Plüschtiere zum Konzert von JBO mit. Foto: Thomas Füßler Fans beim Konzert von JBO in Zweibrücken. Foto: Thomas Füßler Proviant für das Konzert von JBO in Zweibrücken. Foto: Thomas Füßler Fans beim Konzert von JBO in Zweibrücken. Foto: Thomas Füßler Fans beim Konzert von JBO in Zweibrücken. Foto: Thomas Füßler Foto 1 von 32