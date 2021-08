Von Ende Mai bis Anfang Juli gibt es am Bostalsee Strandkorb Open Air Konzerte. Acht Bands, die unter einem ausgeklügelten Sicherheitskonzept für ein Publikum bis zu 1400 Menschen auftreten, stehen schon fest. Weitere kommen dazu. Hier ein erster Überblick.

28. Mai: Laith Al-Deen

Er wird die Strandkorb Open Air Reihe eröffnen. 2020 hat der Mannheimer sein zehntes Studioalbum veröffentlicht. „Kein Tag umsonst“ erreichte mit der typischen Mischung aus Pop, Soul und Schlager den dritten Platz in der deutschen Hitparade. Auf der Bühne sind Al-Deen und seine Musiker über jeden Zweifel erhaben. Und bringen sicher auch „Dein Lied“ mit.

2. Juni: Glasperlenspiel

Das Elektropop-Duo trat 2020 auch bei einem der Zweibrücker Autokinokonzerte auf. Nachdem es mit „Paris“ 2015 einen unvergesslichen Ohrwurm in die Welt setzte, startete es auch auf Konzertbühnen durch. Ganz neu ist deren Single „Sonne“, gemeinsam aufgenommen mit Moe Phoenix.

6. Juni + 7. Juni: God Save the Queen

Authentisch wird das Erbe des Freddie Mercury mit dem Sänger Harry Rose und der Queen Revival Band gefeiert (6. Juni bereits ausverkauft).

12. Juni: Gentleman

Der deutschen Reggaesänger nahmt 2020 mit „Blaue Stunde“ erstmals ein Album mit deutschen Texten auf.

15. Juni: Daniel Wirtz

Der Deutschrockmusiker spielte 2018 in der ausverkauften Saarbrücker Garage. Dem Album „Die fünfte Dimension“ von 2017 folgte 2020 ein zweites Unplugged-Album. Die wegen Covid abgesagte entsprechende Tour wird nun teilweise nachgeholt. Spannend ist dabei, wie Originalversionen, wie „Wer wir waren“, in akustisch neu überarbeiteter Fassung klingen.

18. Juni: Völkerball

Die beste deutsche Rammstein Coverband brachte schon zum Autokinokonzert in Blieskastel im Vorjahr Unmengen an Pyrotechnik mit. Der Aufwand, den die Musiker für ihre Konzerte treiben, ist enorm. Die Musik steht dem Original in nichts nach.

19. Juni: Culcha Candela

Reggae, Salsa und Dancehall sind nicht unbedingt Genres, die man mit deutschen Musikern verknüpft. Trotzdem gehört Culcha Candela mit „Hamma“ zu den erfolgreichsten deutschen Bands.

25. Juni: In Extremo

Seit über 20 Jahren hält In Extremo den Mittelalterrock auf den Konzertbühnen frisch. 2020 veröffentlicht die Band das Album „Kompass zur Sonne“ – Vorreiter für ein Genre, dem viele andere heute bekannte Gruppen folgten,

4. Juli: Element of Crime

Sven Regener singt, spielt dazu Gitarre und Trompete. Melancholisch geht es hier zuweilen zu. Auch Elemente des Chansons sind zu hören. Das aktuelle Album „Schafe, Monster und Mäuse“ kam bis auf Platz zwei der Albumhitparade.

