Am Samstag ist der internationale Tag des Tanzens. Wir haben bei der Tanzschule Günauer in Pirmasens nachgefragt, was auf dem Parkett angesagt ist.

Die Leser der Pirmasenser Rundschau der RHEINPFALZ haben ihre Sportler des Jahres 2022 gewählt. Ein Kandidat gewann die Wahl bereits zum 13. Mal.

90 Millionen Euro investiert die Landauer Progroup in ein Wellpappenformatwerk bei Petersberg. Jetzt war Richtfest. Die Produktion soll im ersten Halbjahr 2024 beginnen.

Die Gemeinde Kröppen hat im Februar zwei Geschwindigkeitsmessanlagen aufgehängt. Die Ergebnisse erschrecken.

In der Zweibrücker Uhlandstraße gibt’s zurzeit kein Durchkommen. Das Sträßchen hinterm Rathaus ist seit Wochenbeginn dicht. Die Sperrung aber ist nur Vorgeschmack auf das, was von August an blüht.

Nach fünf Jahren Leerstand wird ein Geschäft in der Zweibrücker Hallplatz-Galerie wieder mit Leben gefüllt: Aus Tabak Riedler in der Hallplatz-Galerie wird „Zigarren am Hallplatz“.

Auch ins Gebäude der ehemaligen Zweibrücker Kaufhalle soll wieder Leben einziehen. Mit der so genannten Mediothek will die Stadt mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen.

Die Drogenfahndung verbuchte einen großen Erfolg, sie hob in Schindhard eine Cannabis-Fabrik in einer früheren Industriehalle aus.

Die VR-Bank Südliche Weinstraße-Wasgau und die Sparkasse Südwestpfalz werden in Fischbach wieder einen Geldautomaten aufstellen. Der alte war im März von Kriminellen gesprengt worden.

Wie man von Online-Spielsucht ins Drogenmilieu abrutschen kann, zeigt der Prozess gegen einen Kronzeugen am Landgericht Zweibrücken. Für eine mildere Strafe begibt sich der Angeklagte in große Gefahr.

In Stambach soll die Ortsdurchfahrt ausgebaut werden. Für Bürgermeisterin Nadine Brinette funktioniert das nur, wenn alle zusammenarbeiten.