Die Sparkasse Südwestpfalz und die VR-Bank Südliche Weinstraße-Wasgau haben sich dazu entschlossen, den gesprengten Geldautomaten in Fischbach zu ersetzen. „Unser Anspruch als regionale Geldinstitute ist es, flächendeckend die Bargeldversorgung sicherzustellen. Für das Sauertal leisten wir durch den Wiederaufbau des Automaten diesem Anspruch Rechnung“, teilten die Vorstände beider Institute in einer Presseerklärung mit. Wann der neue Automat in Betrieb geht, steht noch nicht fest. Dies hänge von verschiedenen Faktoren ab, etwa die Renovierung des Gebäudes sowie die Geräte-Beschaffung.

Beide Institute arbeiten mit Nachdruck daran, die Situation für ihre Kunden schnellstmöglich zu verbessern. In dieser Woche waren Statiker und Architekt vor Ort, um die Schadensaufnahme abzuschließen. Durch die erfolgte Freigabe können in der kommenden Woche die zerstörte SB-Filiale vollständig geräumt und die letzten Spuren der Sprengung beseitigt werden.