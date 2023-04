Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Uhlandstraße gibt’s zurzeit kein Durchkommen. Das Sträßchen hinterm Rathaus – als Zubringer zu begehrtem Parkraum von Belang – ist seit Wochenbeginn dicht. Die Sperrung aber ist nur Vorgeschmack auf das, was von August an blüht.

Ab August wird die Uhlandstraße zur Baustelle. Und das hat Folgen für manch motorisierten Innenstadt-Besucher. „Ich denke, wir schaffen das“: Josef Helwig