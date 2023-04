Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit 1982 wird in der ganzen Welt der Tag des Tanzes gefeiert, in diesem Jahr am 29. April. Mit gutem Grund, findet Tanzlehrer Dieter Günauer. Tanzen sei nicht nur pure Lebenslust, sondern kann auch mal als Tauschware gegen Kartoffeln eingesetzt werden, wie seine Familie nach dem Krieg erfahren konnte.

Das Tanzen ist für Dieter Günauer, Inhaber der gleichnamigen Tanzschule in der Pirmasenser Kaiserstraße, nicht nur eine angenehme Ablenkung vom Alltag, sondern pure Lebenslust, Ausdruck von Freude,