Eine mutmaßlich leerstehende Industriehalle am Ortsrand von Schindhard war am Mittwoch in den Abendstunden Schauplatz einer spektakulären Kriminalgeschichte. Spezialeinheiten der Polizei fielen im wahrsten Sinne „mit der Tür ins Haus“ und verschafften sich und zahlreichen Zivilkräften blitzartig Zugang in das gut abgeschirmte Gebäude, in dem ein großangelegte Cannabisanbau vermutet wurde.

Die Rauschgiftfahnder der Kriminalpolizei Pirmasens lagen richtig: In der Halle traf die Polizei vier Männer zwischen 23 und 46 Jahren alt an, sie wurden vorläufig festgenommen. Die Polizei fand in eigens konstruierten Aufzuchträumen etwa 2000 Cannabispflanzen vor, vom Steckling bis zur erntereifen Pflanze und in voller Blüte stehend. In einem speziellen Trockenraum konnte feinstes, zum geruchsdichten Verpacken vorbereitetes Marihuana sichergestellt werden.

Aufgrund der Größe der Anlage und der sehr professionellen technischen Ausstattung kann angenommen werden, dass damit ein erheblicher monatlicher Cannabis-Ertrag erzielt werden konnte.

Alleine das am Mittwoch sichergestellte „Gras“ dürfte sich auf eine Menge im niedrigen dreistelligen Kilogrammbereich belaufen. Obwohl noch weitere Ermittlungen und Aufwertungsmaßnahmen notwendig sind, hat das Amtsgericht Zweibrücken auf Antrag der Staatsanwaltschaft Zweibrücken zwischenzeitlich vier Untersuchungshaftbefehle erlassen. Die Männer befinden sich in verschiedenen Justizvollzugsanstalten.