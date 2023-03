Einer der berühmtesten Söhne von Pirmasens ist der Maler Heinrich Bürkel. Aus der damals bayrischen Pfalz ging er in die Landeshauptstadt München und brachte es dort zu Erfolg und Reichtum. Einer seiner Söhne gelangte in den Dienst des bayrischen Königs Ludwig II., der später als der „Märchenkönig“ berühmt wurde. Die RHEINPFALZ hat recherchiert, welchen Anteil der Malersohn im 19. Jahrhundert am Bau von Schloss Neuschwanstein hatte.

„Abitendo, 13 Jahre gespielt und nichts gespeichert“ lautet das diesjährige Motto beim Fassadenprojekt der Abiturienten am Helmholtz-Gymnasium (HHG). Am Donnerstag stellten die Schülerinnen und Schüler ihr Werk öffentlich vor.

Gute Nachricht für Pirmasenser Autohalter: Obwohl es möglich wäre, verzichtet die Stadt auf eine weitere Erhöhung der Gebühren für Bewohnerparkausweise.

All die Jahre hatte das Zweibrücker Landgestüt ausschließlich Pferde beherbergt. Jetzt wurde dort eine Ferienwohnung für menschliche Gäste eingerichtet.

Entgegen aller Prognosen sinken die Schülerzahlen an weiterbildenden Schulen nicht. In Pirmasens gibt’ zum neuen Schuljahr am 1. September fast durchweg Zuwächse.

Eltern und Kinder haben in der Kita Donsieders Kochkurse besucht. Dabei haben zwei Fachfrauen vermittelt, wie sich relativ schnell ausgewogene und gesunde Mahlzeiten zubereiten lassen.

Vor acht Jahren wurde die Idee geboren, die beiden großen Biosphärenreservate Pfälzerwald/Nordvogesen und Bliesgau über eine gesonderte Schutzzone in der Südwestpfalz miteinander zu verbinden. Nun wird befürchtet, dass dieser Gedanke inzwischen zu den Akten gelegt worden ist.

Der Felsenwanderweg ist zweifelsohne ein touristisches Pfund im Gräfensteiner Land. Dass er von Güte ist, hat der Deutsche Wanderverband einmal mehr bestätigt.

Von April an dürfen auch Nicht-Dietrichinger das Dorfgemeinschaftshaus in der südwestpfälzischen Gemeinde für private Feiern mieten.

Eine Überraschung hat ein Ehepaar in Leimen auf dem Dachboden erlebt. Dort ist über Winter Großes gewachsen. Das Etwas hat Rätsel aufgegeben.

Bürgermeister Christian Schwarz spricht vor dem Gemeinderat offen über Probleme mit Hass und Hetze in Riedelberg.

In Kleinbundenbach soll es möglichst bald mit dem Bau der ersten seniorengerechten Wohnungen losgehen.