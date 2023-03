„Abitendo, 13 Jahre gespielt und nichts gespeichert“ lautet das Motto des Fassadenprojekts des Abiturjahrgangs 2023 am Helmholtz-Gymnasium (HHG). Am Donnerstag wurde die Aktion vorgestellt. Neun Schülerinnen und zwei Schüler hatten sich wochenlang mitten im Abistress in der Fassaden-AG engagiert. Auf Blechen haben sie eine Nintendo-Spielekonsole nachgebildet – die 3DS – und fünf dreidimensionale Spiel-Inseln eingebaut, von denen jede einen Stammkurs symbolisiert. Steuerelemente und ein Abspann mit allen Namen des Jahrgangs fehlen nicht. Die AG wurde beim Aufhängen des ersten zweiteiligen Frieses an der Fassade von den Hausmeistern unterstützt. Seit 2005 verewigt sich jeder Abi-Jahrgang mit unterschiedlichsten Werken an der HHG-Fassade. Auch Ideengeber Gerhard Kaiser war am Donnerstag vor Ort. Der frühere Philosophie-, Ethik- und Deutschlehrer ist Mitglied des Zweibrücker Kunstvereins.