Auch wenn der Weg für höhere Gebührensätze frei ist: In Pirmasens bleibt es bei 30,70 Euro pro Jahr für einen Bewohnerparkausweis. Die Stadtverwaltung hat auf Anfrage mitgeteilt, dass mittelfristig keine Preiserhöhung geplant sei.

Bislang war geregelt, dass Kommunen mindestens 10,20 Euro, höchstens aber 30,70 Euro für einen Jahresausweis in Rechnung stellen konnten. Nachdem der Bund die Gebührenordnung für den Straßenverkehr schon vor drei Jahren geändert hatte, hat nun am Dienstag das Land den Kommunen freie Hand bei der Preisgestaltung signalisiert. Städte und Gemeinden dürfen jetzt an der Preisschraube drehen.

Die Stadt Pirmasens will indes davon absehen. Mittelfristig sei keine Erhöhung geplant, teilte eine Sprecherin auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Im Zuge ihres gerade erst erstellten Parkraumkonzepts hatte die Stadt die Jahresgebühr auf 30,70 Euro festgelegt und sich damit am bisher zulässigen Höchstbetrag orientiert.