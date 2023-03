Nun besteht Baurecht fürs seniorengerechte betreute Wohnen in Kleinbundenbach. Nach kleinen Irritationen über den Erschließungsvertrag, der dem Gemeinderat vorgelegt wurde.

Erwartungsgemäß gab der Rat am Dienstagabend grünes Licht für das Vorhaben der Ökumenischen Sozialstation und des Bauträgers Christophorus-Wohnheime. Laut deren Sprecher Gernot Jakobi werden sowohl die Erschließung als auch der Unterhalt der Privatstraßen von den Investoren übernommen.

So steht es auch im Ende 2022 unterzeichneten städtebaulichen Vertrag zur Erschließung, der den Räten vor der Abstimmung hätte vorgelegt werden sollen. Doch versehentlich gab man ihnen ein veraltetes Papier. Das Missgeschick ließ sich aber schnell aufklären. So wurde der korrekte Erschließungsvertrag unterzeichnet.

Dem Rat wurde auch das Entwässerungskonzept vorgestellt, das zuvor in Abstimmung mit der Verbandsgemeinde überarbeitet worden ist. Das Oberflächenwasser wird nun abgefangen und fließt reduziert in einen Vorfluter – in ein Gewässer, in das Regen- oder Abwasser eingeleitet werden kann. Um Starkregen abzufangen, werde diese Anlage an Parkplätzen In den Gärten unterirdisch gebaut.

Nun möchte Gernot Jakobi rasch mit dem Bau beginnen. Angefangen bei der Wohngruppe, für die schon Baurecht besteht. Derzeit läuft die Ausschreibung für die Arbeiten. Zumindest die Wohngruppe in der alten Scheune soll bis Jahresende oder zu Beginn des kommenden Jahres fertiggestellt sein.