Allen Prognosen zum Trotz: In Pirmasens werden ab 1. September mehr statt weniger Schülerinnen und Schüler die Gymnasien und die Realschulen plus besuchen. Erneut gibt es am Leibniz-Gymnasium den höchsten Zuwachs. Nur eine Schule verzeichnet zum kommenden Schuljahr einen – wenn auch sehr geringen – Rückgang.

Am 1. September beginnt für Schülerinnen und Schüler in Pirmasens das neue Schuljahr. Bereits jetzt mussten Eltern ihre Kinder für die weiterführenden Schulen anmelden.