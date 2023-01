Rudi Glahn ist tot. Der Zweibrücker war ein engagierter Landwirt und FDP-Urgestein. Er starb im Alter von 93 Jahren.

Der wärmste Jahreswechsel seit Aufzeichnung der Temperaturen, Regen statt Schnee, Pflanzenknospen statt Schlittenfahren. Wir haben uns umgehört, ob die Leute den Winter vermissen.

„I Will Always Love You“: Eine Sängerin aus München brachte die Hits von Whitney Houston in die Zweibrücker Festhalle. Beinahe hätte ein Missgeschick den Auftritt verhindert.

Was OB Zwick zu sagen hatte, wie lange er darüber geredet hat und was es zu essen gab: Das und mehr zum Neujahrsempfang der Stadt Pirmasens.

Das Feuer in der Metzgerei König in Donsieders, bei dem in der Nacht zum 28. Oktober ein Schaden von 600.000 Euro entstanden war, hat ein Brandstifter gelegt. Davon gehen die Ermittler aus. Weitere Details nannte die Staatsanwaltschaft nicht.

Proppenvoll war am Samstag die Turnhalle der IGS Contwig, wo zwölf Fußballmannschaften aus der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land beim Verbandsgemeindeturnier den Sieger ausspielten. 700 Zuschauer waren gekommen.

Bürgermeister Klaus Weber sieht in der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land noch Potenzial für Freiflächenphotovoltaikanlagen und weitere Windkraftanlagen.

Am Thema Fahrbahnteiler kam Rimschweilers Ortsvorsteher-Kandidat Klaus Fuhrmann beim Neujahrsempfang am Sonntagmorgen nicht vorbei. Die Rimschweilerer müssten nun zusammenstehen, kreativ sein, „die Geschäfte, Restaurants, Gewerbetreibenden und uns gegenseitig unterstützen“. Dann werde man die Vollsperrung meistern.

Seit zwei Wochen müssen Imbisse ab einer bestimmten Größe ihren Kunden auch Mehrweggeschirr anbieten. In Zweibrücken tun sich viele Gastronomen noch schwer damit.