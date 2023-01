Proppenvoll war am Samstag die Turnhalle der IGS Contwig, wo zwölf Fußballmannschaften aus der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land beim Verbandsgemeindeturnier den Sieger ausspielten. 700 Zuschauer waren gekommen – so viele, dass nicht alle einen Platz fanden und die Gäste noch oberhalb der Tribünenplätze in mehreren Reihen standen. Es war das erste Turnier seit drei Jahren. Im Endspiel setzte sich Titelverteidiger SV Battweiler gegen die SG Knopp/Wiesbach deutlich mit 7:1 durch.