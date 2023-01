Rudi Glahn ist tot. Der engagierte Landwirt vom Heilbachhof wurde in Niederauerbach geboren und war ein Urgestein der FDP. Er starb Anfang Januar im Alter von 93 Jahren.

Den Heilbachhof zwischen Zweibrücken und Mörsbach hatte Rudi Glahn, der in Niederauerbach zur Welt kam, in den 60er Jahren selbst aufgebaut, bevor er mit seiner Familie 1964 einzog. Noch heute wird der Hof von seinen Söhnen und einem Enkel bewirtschaftet. In jungen Jahren fuhr Rudi Glahn Brennholz an Abnehmer aus der Region aus, zuerst mit einem Pferdefuhrwerk, später mit einem Traktor. Dann kam er zur Landwirtschaft und baute den Heilbachhof mit der Schweinezucht auf. Der Landwirt hat sich Zeit Lebens sozial und politisch engagiert. Sowohl beim Zweibrücker Bauernverband als auch bei der FDP im Stadtverband Zweibrücken war Rudi Glahn Ehrenvorsitzender. Im Jahr 2000 bekam er für sein ehrenamtliches Engagement das Bundesverdienstkreuz am Bande. Der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd verlieh ihm das Ehrenabzeichen in Gold. 1967 wurde Glahn zum Vorsitzenden seines Heimatortsvereins Zweibrücken des Bauern- und Winzerverbandes gewählt. Dieses Amt hatte er bis 2001 inne. In den 1980er Jahren war Rudi Glahn zudem stellvertretender Vorsitzender des Kreisverbandes Pirmasens-Zweibrücken. Rudi Glahn saß zwei Wahlperioden für die FDP im Zweibrücker Stadtrat, arbeitete in etlichen städtischen Ausschüssen mit und war zudem Schöffe am Oberlandesgericht Koblenz und landwirtschaftlicher Gutachter. Zwischen 1996 und 2009 – noch mit 80 Jahren – fuhr er in seiner Freizeit mehrmals Hilfstransporte per Lastwagen nach Polen und in die Ukraine. Rudi Glahn starb zuhause auf seinem geliebten Hof bei Mörsbach. Er hinterlässt zwei Schwestern, vier Kinder, zehn Enkel und sechs Urenkel. Die Trauerfeier findet am Samstag, 21. Januar, um 11 Uhr in der protestantischen Zwinglikirche in Niederauerbach statt, die Beisetzung erfolgt später im engsten Familienkreis.