Die Ortsgemeinde Otterstadt, die Verbandsgemeinde Rheinauen und jetzt auch der Bund für Umwelt und Naturschutz klagen gegen die geplante Erdöl-Bohrung bei Otterstadt. Wie kommt der Protest an und wie geht es weiter?

Was ist bei der Bohrung geplant?

Das Konsortium aus den Firmen Neptune Energy und Palatina Geocon will an der L534, rund 450 Meter von der Otterstadter und Waldseer Wohnbebauung entfernt, einen